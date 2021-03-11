رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كرواتيا تسجل 777 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

الخميس 11/مارس/2021 - 05:31 م
كرواتيا كورونا
كرواتيا كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الخميس، تسجيل 777 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 248 ألفًا و838 مُصابًا، كما سجلت أيضًا 10 وفيات جديدة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و635 وفاة.

وقال وزير الصحة الكرواتي فيلي بيروس، في تصريحاته خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أوردتها وكالة أنباء (هينا) الكرواتية اليوم الخميس عبر موقعه الإلكتروني: إنه نظرًا لارتفاع معدل الإصابات، فإن عدد الحالات النشطة والمرضي الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات ارتفع بنسبة 18% و19% خلال الأسبوع الجاري.

وطالب بيروس المواطنين بالحذر حتى لا يتوقف التقدم الذي أحرزته البلاد في كبح الوباء، لاسيما في ظل تفشي المرض في دول الجوار.

وأشار الوزير إلى أنه حتى الآن تم استلام 408 آلاف و270 جرعة من اللقاح، من 288 ألفًا و982 جرعة تم توزيعها على الراغبين في الحصول على اللقاح، مضيفًا أنه تم توزيع 73 ألفًا و78 جرعة للعاملين في القطاع الطبي.

موضوعات متعلقة

قرينة الرئيس: مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى دعم وتمكين المرأة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

الصور

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

image description

«الإنجيلية» تطلق مبادرة «بايدينا نحميها» للتوعية ضد كورونا بأسيوط

الأكثر قراءة

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

معهد إيفو يرصد تراجعا في إنفاق الشركات الألمانية على البحث العلمي

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها)
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
المزيد

الثقافة

«استرداد طه حسين».. كتاب جديد لممدوح النابي

«الثقافي النمساوي» يعلن فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس»

المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العربي للمكتبات

ترجمة كتاب «الإنسان الخارق» لـ يوفال نوح هراري في مشروع كلمة