كرواتيا تسجل 777 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الخميس، تسجيل 777 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 248 ألفًا و838 مُصابًا، كما سجلت أيضًا 10 وفيات جديدة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و635 وفاة.وقال وزير الصحة الكرواتي فيلي بيروس، في تصريحاته خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أوردتها وكالة أنباء (هينا) الكرواتية اليوم الخميس عبر موقعه الإلكتروني: إنه نظرًا لارتفاع معدل الإصابات، فإن عدد الحالات النشطة والمرضي الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات ارتفع بنسبة 18% و19% خلال الأسبوع الجاري.وطالب بيروس المواطنين بالحذر حتى لا يتوقف التقدم الذي أحرزته البلاد في كبح الوباء، لاسيما في ظل تفشي المرض في دول الجوار.وأشار الوزير إلى أنه حتى الآن تم استلام 408 آلاف و270 جرعة من اللقاح، من 288 ألفًا و982 جرعة تم توزيعها على الراغبين في الحصول على اللقاح، مضيفًا أنه تم توزيع 73 ألفًا و78 جرعة للعاملين في القطاع الطبي.