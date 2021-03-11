من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث تصميمات المعاطف لخريف 2021 (صور)
الخميس 11/مارس/2021 - 10:54 م
سلمى بدرطباعة
بدأت فعاليات ختام أسبوع الموضة بميلانو، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات من المعاطف المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الخريف لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار بألوان متنوعة وخامات تناسب مختلف الأذواق والمناسبات.
- معاطف فرو:
تم تقديم معطف متوسط الطول بلياقات عريضة ومزين بحزام رفيع ومعطف اخر من طبقات الفراء الوثير الماكسي.
- معاطف ماكسي:
تم تقديم معطف مزين بطبعة جلد النمر ومعطف آخر لونه اخضر زمردي.
- معاطف Double breasted:
تم تقديم معطف جملي زين بحزام رفيع، ومعطف آخر رمادي بلياقات عريضة.
- المعاطف البيضاء:
تم تقديم معطف بقصة الـ A Line ماكسي مزين بجيوب على الجانبين.
- معاطف فرو:
تم تقديم معطف متوسط الطول بلياقات عريضة ومزين بحزام رفيع ومعطف اخر من طبقات الفراء الوثير الماكسي.
- معاطف ماكسي:
تم تقديم معطف مزين بطبعة جلد النمر ومعطف آخر لونه اخضر زمردي.
- معاطف Double breasted:
تم تقديم معطف جملي زين بحزام رفيع، ومعطف آخر رمادي بلياقات عريضة.
- المعاطف البيضاء:
تم تقديم معطف بقصة الـ A Line ماكسي مزين بجيوب على الجانبين.