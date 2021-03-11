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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت «أسفة» لأوضاع الأطفال في سوريا

الخميس 11/مارس/2021 - 04:34 م
السفیر الغنیم،
السفیر الغنیم،
نيفين أشرف
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أعربت الكویت الیوم الخمیس، عن الأسى لما ورد في تقاریر اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوریا عن الأوضاع المزریة التي یعیشھا أطفال سوریا الذین یعانون من انتھاكات عدیدة لحقوقھم.

جاء ذلك في كلمة الكویت التي ألقاھا مندوبھا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى في جنیف السفیر جمال الغنیم، أمام الدورة الـ46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في اطار الحوار التفاعلي اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوریا.

وأضاف السفیر الغنیم، أن دولة الكویت تشدد على أھمیة إعطاء موضوع الأطفال ومصیرھم، الأھمیة التي یستحقونھا، مشيرًا إلى أنه من المؤلم وجود أكثر من 2.8 ملیون طفل غیر ملتحقین بالمدارس في سوریا منھم 40 بالمئة تقریبًا من الفتیات، ومن المرجح أن یكون العدد قد ارتفع نتیجة تأثیر الجائحة التي تسبب فیھا فیروس كورونا المستجد.

كما لفت الغنیم، إلى وجود تقاریر أممیة تؤكد استمرار الاعتداءات على منشآت التعلیم في سوریا بینما أثر النزاع على الصحة البدنیة والعقلیة للأطفال وبات یعاني عدد كبیر من الأطفال من إعاقات ومشاكل نفسیة ونمائیة مدمرة بسبب تشریدیھم من دیارھم الأمر الذي یجعلھم عرضة للانتھاكات.

وأكد أن دولة الكویت قد بذلت جھودًا كبیرة فیما یتعلق بدعم قضایا التعلیم لأطفال سوریا بالتعاون مع دول الجوار السوري وفي ھذا الإطار قدمت الدعم المالي لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (یونسكو) للمساھمة في برامجھا التعلیمیة الموجھة للأطفال السوریین كما شرع الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة بإنشاء المدارس في دول الجوار السوري.

ولفت إلى أن تقریر اللجنة المتعلق بالاحتجاز التعسفي تضمن عددًا من التوصیات وأھمھا وقف الانتھاكات ومنعھا والإفراج الفوري عن فئات معینة من الأفراد والسماح بمراقبة مستقلة لمراكز الاحتجاز وتقدیم الدعم للضحایا، إضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصیر المفقودین.

وأضاف أن دولة الكویت لا تزال على اقتناعھا التام بأن الحل الوحید الممكن للأزمة السوریة یتمثل فـي الحل السیاسي الذي یلبي تطلعات الشعب السوري، وفقًا لما ورد في بیان جنیف لعام 2012، واستنادًا على ما نص علیه قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ودعت دولة الكویت مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك لوقف المزید من التداعیات الإنسانیة معربة عن التطلع إلى تعاون الجمیع مع جھود مبعوث الأمین العام غیر بیدرسن الھادفة إلى تحقیق السلام.

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