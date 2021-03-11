المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العربي للمكتبات

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي باليوم العربي للمكتبات، وتقدم مكتبة المترجم بالمركز فعاليات إلكترونية متنوعة كما تهدي الزائرين هدايا من إصدارات المركز القومي للترجمة.من الفعاليات الإلكترونية التي تنظمها مكتبة المترجم: فيديو عن ترسيخ عادة القراءة لدى الأطفال والشباب، وفيديو عن ركن الأطفال بالمكتبة والخدمات التي تقدم من خلاله، وفيديو عن أهم كتاب الأطفال في مصر والعالم العربي.جدير بالذكر، أن اليوم العربي للمكتبات يهدف الى إحياء دور المكتبة في نشر الثقافة والمعرفة، ‎وتشارك مكتبة المترجم بالمركز القومي للترجمة في الاحتفال باليوم العربي للمكتبات إيمانًا منها بأهمية هذا اليوم في إيقاظ الوعي الثقافي من خلال تشجيع وترسيخ عادة القراءة وحب الاطلاع لدى جميع فئات المجتمع.