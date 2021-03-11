«قلوب أصحاء» تنظم قافلة طبية للكشف المجاني على الأطفال بالمحلة الكبرى

نظمت جمعية "قلوب أصحاء" برئاسة الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب رئيس الجمعية، القافلة طبية مجانية لتوقيع الكشف الطبي على قلوب الأطفال بقرية "بطينة" التابعة لمركز المحلة الكبرى، بالتعاون مع مؤسسة ثروت الخيرية، بحضور النائبة سامية توفيق، عضو مجلس النواب، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وأكد الغمراوي، أن القافلة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لمرض روماتيزم القلب، وكذلك الوقاية منه، حتى يمكن القضاء عليه، وتنشئة أجيال شابة قادرة على العطاء والنهوض بالوطن، مشيرًا إلى أن الدراسات تؤكد أن العيوب الخلقية بقلوب الأطفال حديثي الولادة تمثل 70% من وفيات مرضى القلب، ولكن إذا تم تشخيصها مبكرًا نستطيع علاجها، حيث يتم التشخيص في أول 48 ساعة من ولادة الطفل، باختبار بسيط، مما يجعل علاج القلب المريض بعيب خلقي أسرع مما إذا تم اكتشاف المشكلة متأخرا.