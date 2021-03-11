حمدوك: من المهم التوصل إلى مصالح شعوب المنطقة بشأن «سد النهضة»

أكد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أن رؤى الجانبين المصري والسوداني، توافقت تمامًا حول أهمية الوصول إلى تفاهم يسمح بأن يحقق سد النهضة طموحات ومصالح شعوب المنطقة في مصر والسودان وإثيوبيا، ولكن في الوقت ذاته يجب أن يعالج هذا الملف بحيث لا يحدث فيه ضرر لأى من البلدان الثلاثة.وأضاف حمدوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مقر مجلس الوزراء قائلا: "شهدنا العام الماضي الملء الأحادي للسد الذى تم في يوليو الماضي، ونعلم أيضًا أن هناك توجهًا من إثيوبيا لملء السد في يوليو القادم، وهذا يتيح وقتًا قصيرًا جدًا للتعامل مع هذه المسألة، لكننا كلنا أمل بأننا سوف نستطيع، خلال هذه الفترة القصيرة، أن نحقق إمكانية أن يتم هذا الملء بطريقة متوافق عليها وأن نصل إلى اتفاق يسمح بذلك".ولفت إلى أن هناك عدد كبير من الملفات يسمح للوزراء بالعكوف على دراستها والعمل عليها والخروج بخارطة طريق عملية ممكنة التنفيذ، مشيرًا إلى أن ذلك يسمح بتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين شعبي البلدين لخدمة المصالح الحياتية.