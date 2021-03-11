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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أوبك تتوقع تعافى الطلب النفطى فى النصف الثانى مع امتداد أثر كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 04:41 م
نفط أوبك
نفط أوبك
وكالات
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قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، إن تعافي الطلب على النفط سيتركز في النصف الثاني من العام، إذ يستمر تأثير الجائحة في تقويض دعم المنظمة وحلفائها للسوق.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري، إن الطلب سيرتفع 5.89 مليون برميل يوميًا في 2021، بما يعادل 6.5 بالمائة، وذلك بزيادة طفيفة عن تقديرات الشهر السابق. لكن المنظمة خفضت توقعاتها للنصف الأول.

وقالت أوبك في التقرير: "من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب على النفط 96.3 مليون برميل يوميًا، ويبدو أن أغلب الاستهلاك سيكون في النصف الثانى، وإن "نمو الطلب هذا العام لن يكون قادرًا على تعويض العجز الكبير في 2020، إذ إنه من المتوقع استمرار القيود على حركة الأفراد طوال 2021".

وتعزز أحدث التوقعات وجهات النظر التي ترى توخي الحذر لدى أوبك وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، بشأن مدى سرعة التخلي عن مزيد من تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنوها العام الماضي، وقررت أوبك+ الأسبوع الماضي تمديد غالبية التخفيضات الحالية لنهاية أبريل.

ورفعت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 5.1% من 4.8%، غير أنها تتوقع تواصل تأثير الجائحة في النصف الأول من العام.

وأظهر التقرير أيضًا تراجع إنتاج أوبك النفطي في فبراير، في الوقت الذي عاد فيه أغلب أعضاء أوبك+ إلى كبح الإنتاج وتعهدت السعودية بخفض طوعى إضافى مليون برميل يوميا في فبراير ومارس، مددته الأسبوع الماضي لنهاية أبريل.

وقالت أوبك، إن إنتاجها انخفض 650 ألف برميل يوميًا إلى 24.85 مليون برميل يوميًا، وذلك بفعل الخفض السعودي.

وأبلغت السعودية «أوبك» أنها نفذت أغلب الخفض، مقلصة الإنتاج 956 ألف برميل يوميًا إلى 8.147 مليون برميل يوميًا.

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