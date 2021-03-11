الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 2.09%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات، اليوم، على تراجع بنسبة 2.09%، ما يعادل 911 نقطة، وأقفل عند مستوى 42779 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 196.928.637 سهم، ضمت أسهم 357 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 48 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 298 شركة، واستقرت قيمة أسهم 11 شركة.