رجائي عطية يخاطب التأمينات لزيادة معاشات المحامين

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، خطابًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن زيادة معاشات المحامين.وقال عطية في خطابه: يطيب لي وقد أمكن عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تحقيق إحصاء كامل ونوعي للسادة المحامين، كما أن إيرادات النقابة العامة للمحامين ومصروفاتها محصورة ومبينة، بينما صادفنا ترديًا هائلًا في مستوى معاشات المحامين وأسرهم من المستحقين بعد وفاتهم، لا سيما المعاشات القديمة التي تم ربطها سلفًا ولم تكن زيادتها مناسبة تتفق مع ارتفاع الأسعار أو توازي حتى المعاشات الجديدة والتي تشكو بدورها من عدم كفايتها لأعباء الحياة.وأضاف: إذ يقتضي ذلك دراسة اكتوارية ترشدنا إلى ما يمكن للنقابة زيادة المعاشات إليه في إطار مواردها وميزانياتها، وإذ نصت المادة 195 من قانون المحاماة على أنه يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فأنني آمل الحصول على خدمات لجنة الدراسات الاكتوارية طرف الهيئة العامة للتأمين أو انتداب خبيرين اكتواريين لأداء هذه المهمة.