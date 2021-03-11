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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى: مصر والسودان قلقتان من اعتزام إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون تنسيق

الخميس 11/مارس/2021 - 04:30 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، مؤتمرا صحفيًا، بحضور وفد وزاري رفيع المستوى من الجانبين.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولى في مستهل كلمته الترحيب بالدكتور عبدالله حمدوك، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، خلال زيارته لبلده الثانى مصر، مشيرًا إلى أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير والسعادة على البلدين الشقيقين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "نبدى قلقنا من اعتزام إثيوبيا المضى قدمًا فى ملء الخزان الخاص بسد النهضة للعام الثانى على التوالى، دون التنسيق مع دولتى المصب، مصر والسودان، ونؤكد الحرص على استكمال التنسيق والتعاون بيننا جميعًا فى هذا الملف المهم، كما نأمل أن يستجيب أشقاؤنا فى إثيوبيا خلال الفترة القادمة، للوصول إلى مسار توافقى وحل حاسم لهذه القضية، بما يحقق مصالح الشعوب الثلاثة، فنحن لدينا ثقة ويقين أن هذا النهر، الذى يربط بين الدول الثلاث، يستطيع أن يمد أيدي الرخاء والتنمية والتقدم لكل الشعوب، بما لا يضر بمصالح أى شعب منها".

وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم مصر دولة السودان الشقيق في الخطوات المهمة التى تتخذها حكومة الدكتور عبدالله حمدوك، سواء فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى، أو جهود إحلال السلام في ربوع السودان، متمنيًا التقدم والرخاء لدولة السودان الشقيق.

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