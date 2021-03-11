يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث الشهيرة عن ما حكم من أكل ناسيًا في غير رمضان، خلال هذه الفترة، حيث يعيش المسلمون هذه الأيام المباركة أشهر الصوم رجب وشعبان، حيث يكثر بهما صيام التطوع، فهناك بعض الأشخاص تصوم الشهر كاملا، ويصوم البعض الاثنين والخميس، بينما البعض الأخر يصوم الأيام القمرية، لذا تردد سؤال حكم من أكل ناسيا فى غير رمضان، حيث يهتم المسلمون بأمور دينهم.





ما هو حكم من أكل ناسيا فى غير رمضان

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها تبين الحكم الشرعي حول من أكل ناسيا في صيام التطوع، فقالت: "إن من أكل أو شرب ناسيًا فى نهار رمضان أو فى غير رمضان صيام التطوع لا يفسد صومه وله أن يتم الصوم ولا حرج عليه".

واسندت الدار إلى فتواها بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَسِى وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» رواه الجماعة.

كفارة من أفطر ناسيا في غير شهر رمضان

كشفت دار الإفتاء المصرية، في ردها على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول: حكم من أكل ناسيا في غير رمضان أو صيام التطوع؟ أن المفتى به أن من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يبطل صومه، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة.





واستشهدت بحديث، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أيضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» أخرجه الدارقطني في سننه.