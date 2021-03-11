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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تتسلم 150 ألف جرعة من لقاح هندى ضد كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 04:30 م
لقاح كوفاكسين
لقاح كوفاكسين
وكالات
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تسلمت إيران 150 ألف جرعة من لقاح كوفاكسين الهندي الصنع ضد كورونا (كوفيد-19)، كما أوردت عدة وسائل إعلام إيرانية فيما تعتبر إيران أن العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية تعرقل وارداتها من اللقاح.

وكتبت وكالة الأنباء الطلابية "إيسنا"، نقلاً عن مساعد مدير الجمارك مهرداد جمال أرونقي، أنه "وصلت شحنة مؤلفة من 150 ألف جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا قادمة من الهند".

إيران التي بدأت حملة التلقيح في مطلع فبراير يفترض أن تتسلم 375 ألف جرعة إضافية من الهند الأسبوع المقبل كما أعلن على «تويتر» مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة، كيانوش جهانبور.

تعد الجمهورية الإسلامية أكثر من 80 مليون نسمة وهى الدولة الأكثر تضررًا من الوباء فى الشرق الأوسط.

وحسب الأرقام الرسمية، فإن الوباء أوقع أكثر من 61 ألف وفاة من أصل أكثر من 1.7 مليون إصابة، وليس هناك أرقام متوفرة حول عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح حتى الآن في إيران.

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