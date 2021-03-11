التعليم تعلن طباعة استمارة التقدم لامتحان الشهادة الثانوية
الخميس 11/مارس/2021 - 04:38 م
ريم محمودطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طباعة استمارة التقدم للامتحان لطلبة الصف الثالث الثانوي.
وقالت وزارة التربية والتعليم عبر الصفحة الرسمية لها على فيس بوك: "لطلبة الصف الثالث الثانوي متاح الآن طباعة استمارة التقدم للامتحان وملف الاستمارة الذى سيقدم للمدرسة لاعتماده عن طريق اللينك التالي.
https:moe-register.emis.gov.eg".
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحان تجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام في أبريل ويونيو القادمين وذلك قبل الامتحان النهائي لشهادة إتمام الثانوية العامة المقرر عقده في يوليو المقبل.
وقالت وزارة التربية والتعليم عبر الصفحة الرسمية لها على فيس بوك: "لطلبة الصف الثالث الثانوي متاح الآن طباعة استمارة التقدم للامتحان وملف الاستمارة الذى سيقدم للمدرسة لاعتماده عن طريق اللينك التالي.
https:moe-register.emis.gov.eg".
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحان تجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام في أبريل ويونيو القادمين وذلك قبل الامتحان النهائي لشهادة إتمام الثانوية العامة المقرر عقده في يوليو المقبل.