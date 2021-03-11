ما هي الإسعافات الأولية للحروق؟

التعامل مع الدرجات المختلفة للحرق كالتالي:

طريقة التعامل مع حرق الدرجة الثانية

ينتج عن الحروق تلف في أنسجة الجلد نتيجة التعرض المفرط للحرارة أو أنواع الإشعاع المختلفة أو التماس كيميائي أو الكهربائي وتتراوح من مشكلة طبية خفيفة إلى حالات طارئة.وترصد «الدستور» في التقرير التالي درجات الحروق:الدرجة الأولى: تأثير طفيف للحرق للطبقة الأولى، الخارجية من الجلد وتسبب احمرار وألم.الدرجة الثانية: تأثير في الطبقة الثانية من الجلد، ووصول الحرق إلى الأدمة مسببًا ألم شديد وتورم ويصبح الجلد أحمر أو أبيض وممكن أن يتم ترك ندبًا على سطح الجلد.الدرجة الثالثة: وصول الحرق إلى الطبقة الدهنية الواقعة أسفل الجلد، وتبدو المناطق المصابة سواء أو بنية.الدرجة الأولى عن طريق الخطوات التالية:1- وضع المنطقة المصابة على الفور تحت الماء الجاري أو كمادات المياه الباردة لمدة 10 دقائق.2- وضع الفازلين مرتين إلى ثلاث مرات على المنطقة.3- يتم تغطية المكان بضمادة معقمة غير لاصقة.4- اترك البثور ولا تفرقعها واتركها تلتئم من تلقاء نفسها.5- لا تعرض المنطقة المصابة للشمس ولكن إذا ازداد الوضع سوءًا عليك بالذهاب للطبيب.1- وضع المنطقة المصابة تحت الماء الجاري أو كمادات المياه الباردة المثلجة على الجرح مدة 10 دقائق أو حتى يزول الألم.2- قم بتغطية الحرق بضمادة معقمة غير لاصقة ولا تفرقع البثور في حالة ظهورها.3- قم بتغطية الشخص المصاب ببطانية أو معطف للمحافظة على درجة جسمه.4- قم بمراجعة الطبيب فيمكن أن يتم الحاجة لوصف بعض المضادات الحيويةطريقة التعامل مع حرق الدرجة الثالثةإذا كان المُصاب فاقد للوعي عليك:- اطلب الإسعاف- قم بفحص التنفس والمجاري الهوائية- القيام بالانعاش القلبي الرئوي- اذا كانت المنطقة المصابة كبيرة الحجم لا تقم بوضع الماء البارد عليها أما لو كانت صغيرة قم بتبريدها عبر الماء الجاري.- قم بإزالة الاكسسوارات أو الساعة وغيرها من المتعلقات مكان الحرق قبل انتفاخ الجسم واتركها اذا كانت ملاصقة للحرق.- تغطية الحرق بغطاء غير لاصق أو قطعة قماش نظيفة.