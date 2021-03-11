رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ما هي الإسعافات الأولية للحروق؟

الخميس 11/مارس/2021 - 05:42 م
الإسعافات الأولية
الإسعافات الأولية للحروق
شيماء دهب
طباعة
ينتج عن الحروق تلف في أنسجة الجلد نتيجة التعرض المفرط للحرارة أو أنواع الإشعاع المختلفة أو التماس كيميائي أو الكهربائي وتتراوح من مشكلة طبية خفيفة إلى حالات طارئة.

وترصد «الدستور» في التقرير التالي درجات الحروق:
الدرجة الأولى: تأثير طفيف للحرق للطبقة الأولى، الخارجية من الجلد وتسبب احمرار وألم.
الدرجة الثانية: تأثير في الطبقة الثانية من الجلد، ووصول الحرق إلى الأدمة مسببًا ألم شديد وتورم ويصبح الجلد أحمر أو أبيض وممكن أن يتم ترك ندبًا على سطح الجلد.
الدرجة الثالثة: وصول الحرق إلى الطبقة الدهنية الواقعة أسفل الجلد، وتبدو المناطق المصابة سواء أو بنية.

التعامل مع الدرجات المختلفة للحرق كالتالي:
الدرجة الأولى عن طريق الخطوات التالية:
1- وضع المنطقة المصابة على الفور تحت الماء الجاري أو كمادات المياه الباردة لمدة 10 دقائق.
2- وضع الفازلين مرتين إلى ثلاث مرات على المنطقة.
3- يتم تغطية المكان بضمادة معقمة غير لاصقة.
4- اترك البثور ولا تفرقعها واتركها تلتئم من تلقاء نفسها.
5- لا تعرض المنطقة المصابة للشمس ولكن إذا ازداد الوضع سوءًا عليك بالذهاب للطبيب.

طريقة التعامل مع حرق الدرجة الثانية
1- وضع المنطقة المصابة تحت الماء الجاري أو كمادات المياه الباردة المثلجة على الجرح مدة 10 دقائق أو حتى يزول الألم.
2- قم بتغطية الحرق بضمادة معقمة غير لاصقة ولا تفرقع البثور في حالة ظهورها.
3- قم بتغطية الشخص المصاب ببطانية أو معطف للمحافظة على درجة جسمه.
4- قم بمراجعة الطبيب فيمكن أن يتم الحاجة لوصف بعض المضادات الحيوية
طريقة التعامل مع حرق الدرجة الثالثة
إذا كان المُصاب فاقد للوعي عليك:
- اطلب الإسعاف
- قم بفحص التنفس والمجاري الهوائية
- القيام بالانعاش القلبي الرئوي
- اذا كانت المنطقة المصابة كبيرة الحجم لا تقم بوضع الماء البارد عليها أما لو كانت صغيرة قم بتبريدها عبر الماء الجاري.
- قم بإزالة الاكسسوارات أو الساعة وغيرها من المتعلقات مكان الحرق قبل انتفاخ الجسم واتركها اذا كانت ملاصقة للحرق.
- تغطية الحرق بغطاء غير لاصق أو قطعة قماش نظيفة.

موضوعات متعلقة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

الصور

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

image description

«الإنجيلية» تطلق مبادرة «بايدينا نحميها» للتوعية ضد كورونا بأسيوط

الأكثر قراءة

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

معهد إيفو يرصد تراجعا في إنفاق الشركات الألمانية على البحث العلمي

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها)
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
المزيد

الثقافة

«استرداد طه حسين».. كتاب جديد لممدوح النابي

«الثقافي النمساوي» يعلن فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس»

المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العربي للمكتبات

ترجمة كتاب «الإنسان الخارق» لـ يوفال نوح هراري في مشروع كلمة