محافظ البحيرة: اعتماد 6.4 مليار جنيه للخطة الاستثمارية القادمة

عقد اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اجتماعا مع مديريى المديريات ورؤساء الشركات بحضور المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، حيث تم عرض كافة المشروعات ومناقشة دراسة الاحتياجات الضرورية والملحة للمواطنين بتلك المشروعات طبقًا للاحتياجات الفعلية وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية القادمة ستشمل كافة القطاعات "التعليم العالى - النقل – الموارد المائية والرى – الصحة – التربية والتعليم – القوى العاملة – الشباب والرياضة – الازهر – الاوقاف – التضامن الاجتماعى – التجارة والصناعة – التموين – الاسكان – العدل – الثقافة – التخطيط والتنمية الاقتصادية – التنظيم والادارة – تطوير المناطق العشوائية" وذلك بإجمالى اعتمادات تبلغ 6،462 مليار جنيه.وأكد محافظ البحيرة أنه تم توجيه الاعتمادات لتنفيذ كافة المشروعات الملحة لتحقيق المردود الاجتماعى وتلبية الاحتياجات الفعلية بما يتوافق مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة على أن يتم خلال ثلاثة أيام عرض ما انتهت إليه كافة المديريات والقطاعات من المشروعات والاحتياجات الملحة.يأتى ذلك في ضوء اجتماع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مع وزيرى التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة مقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى القادم 20212022 بكل قطاع من القطاعات.