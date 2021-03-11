استقرار حالة المصابات بكورونا في المدينة الجامعية بأزهر أسيوط

أكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، أن الجامعة تولي أهمية كبرى لصحة الطلاب وسلامتهم، مؤكدًا استقرار الحالة الصحية لجميع الطالبات الأربعة التي ظهر عليهن أعراض فيروس كورونا.وأكد «عبد المالك» في تصريحات له أنه على الفور عند ظهور أعراض الفيروس على الطالبات أمس تم نقلهم إلى مستشفي العزل، مضيفًا أنه تم تأجيل الامتحانات بعد التواصل مع فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حفاظًا على حياة كافة الطلاب والطالبات، مؤكدًا أنه تم إخلاء المدينة الجامعية من الطالبات البالغ عددهم ثلاث آلاف طالبة، موضحًا أن هناك 15704 طالبات فى جامعة الأزهر فرع أسيوط.