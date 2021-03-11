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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 16 مخالفة تموينية بالمخابز والأسواق فى مطروح

الخميس 11/مارس/2021 - 04:24 م
مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
صلاح عامر
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شنت مديرية تموين مطروح حملة تموينية إلى الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بمدينة مرسى مطروح، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية، ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أى مخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

وأكد المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 16 مخالفة تموينية شملت مخالفات مخابز منها إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم إعلان عن مواعيد تشغيل وعدم نظافة الأدوات المستخدمة في إنتاج الخبز وعدم إعطاء بون للمواطنين ومخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاة، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية.

وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

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