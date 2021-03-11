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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تقر استخدام لقاح «استرازينيكا» لـ65 عامًا وأكثر

الخميس 11/مارس/2021 - 04:19 م
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
وكالات
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وافقت كوريا الجنوبية على استخدام لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا لمن يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر.

وأعلن رئيس الوزراء تشونج سي كيون، اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد توصيات من لجنة خبراء.

وكانت كوريا قد بدأت حملة التطعيم منذ أسبوعين، متأخرة عن بقية الدول الغنية.

وفي ذلك الوقت، جرى استثناء من يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر من تلقى لقاح استرازينيكا لعدم توافر بيانات كافية بشأن فعاليته بالنسبة لكبار السن.

ووفقًا لوكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها، خلصت لجنة الخبراء الكورية المعنية بالممارسات المناعية إلى أن اللقاح فعال في الحد من "خطورة الاضطرار للتوجه للمستشفشى أو الإصابة بالعدوى".

وقالت اللجنة إنه جرت مراجعة نتائج البحث البريطاني لتقييم كفاءة اللقاح لمن هم يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر.

وقد سجلت كوريا الجنوبية 465 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفعت حالات الإصابة إلى أكثر من 94 ألفًا، في حين سجلت أربع حالات وفاة لترتفع الحالات إلى 1652 حالة.

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