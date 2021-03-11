ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم شن حملة لمتابعة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والصيدليات، وعلى المنشآت الصيدلية والأماكن غير المرخصة، الواقعة بنطاق المحافظة، وتشكيل لجان للتفتيش الصيدلى لضبط سوق الدواء، بالاشتراك مع إدارات العلاج الحر ومكافحة العدوى والجودة والتعاون مع ضباط كل من مباحث التموين ومكافحة المخدرات.وأسفرت الحملات عن ضبط صيدلية غير مرخصة يديرها ممرض، وبالتفتيش وجد بها 1000 قرص أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، و600 قرص تحتوى على مادة البريجابالين دون فواتير وكميات كبيرة من المستلزمات منتهية الصلاحية.كما تم ضبط 30 قرص ترامادول، و1270 قرصا من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، و500 قرص دواء مؤثر على الحالة النفسية دون فواتير، و660 من أدوية وزارة الصحة غير المصرح ببيعها للجمهور، و400 قرص أدوية عينات مجانية ممنوع تداولها في الصيدليات العامة، وبتفتيش بعض العيادات والمراكز الطبية بصحبة إدارة العلاج الحر، تم ضبط 600 أمبول و120 فيال غير مسجلة بوزارة الصحة، وكواشف معملية منتهية الصلاحية، وشرائط تحليل منتهية الصلاحية (200 شريط).