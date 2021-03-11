جامعة طنطا تطلق أولى قوافلها الطبية المجانية ضمن «حياة كريمة»

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق قافلة طبية مجانية اليوم إلى قرية شبرا اليمن مركز زفتى بمحافظة الغربية.وأكد رئيس الجامعة، أن هذه القافلة تأتي تلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.وأوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضمت كافة التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 1047 مريض وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للجامعة.شارك في القافلة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مامون الشيخ، وكيل كلية طب الأسنان، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.