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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. 12 مصابًا بحريق العبور يغادرون المستشفى و7 تحت العلاج

الخميس 11/مارس/2021 - 04:31 م
حريق مصنع العبور
حريق مصنع العبور
كتب صلاح حسنى
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استقبل مستشفى السلام التخصصي بمحافظة القاهرة 31 حالة من مصابي ووفيات مصنع ملابس العبور المحترق، والذي أسفر عن 24 مصابًا و20 حالة وفاة، وتبين وجود 12 جثة مجهولة الهوية تم التحفظ علي 8 منها بثلاجة المستشفى، وتحويل 4 إلى مشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة.

كما تبين أن المصابين معظمهم من الأطفال والشباب وبعض السيدات، فيما تم تحويل باقي مصابي الحادث والجثث إلى مستشفيات محافظة الشرقية.

كما استقبل المستشفى 19 مصابًا خرج منهم 12 شخصًا وحجز 7 آخرين، وتبين أن المصابين هم هناء محمود، 52 سنة، مصابة باختناق، ومحمد مصطفي كمال، 10 سنوات، مصاب بحروق، وسهيلة، 13 سنة مصابة بحروق، وأسامة محجوب محمد، ورحاب جمال توفيق، 16 سنة، مصابة باختناق، وداليا سيد علي، مصابة باختناقـ، وولاء أشرف، 16 سنة، مصابة باختناق، وأحمد رفاعي صبري، مصاب بحروق 15% واختناق وتم حجزه بالمستشفى.

وسلمي محجوب محمد، 14 سنة، مصابة بحروق 19% باليدين وتقرر خروجها، ومحمود محمد عبدالحفيظ، 30 سنة، مصاب بحروق 65% وتم حجزه، وخالد محمد خميس، 30 سنة، مصاب بحروق 85% واختناق وتم حجزه، وأماني ممدوح أحمد، 32 سنة، مصابة بحروق 15% وتم حجزها، وعبدالرحمن محمد محمد، 15 سنة، مصاب بحروق 50% وتم حجزه بالمستشفى، وإبتسام إسماعيل، 35 سنة، اشتباه كسور، ومحمد أحمد محمد عبدالله، 25 سنة، مصاب باختناق وسقوط من علو، وآية محمد يونس، 20 سنة، مصابة باختناق، وسماح محمد حسن، 34 عامًا، مصابة باختناق، وسيدة حسين نصر، 20 سنة، مصابة بحروق واختناق وتم خروجهم تحسن، وأحمد يحيي عيد، 37 سنة، مصاب بحروق 56% وتم حجزه بالمستشفى.

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