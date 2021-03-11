«تفتيش» أول مسلسل ثلاثي الأبعاد في مصر (صور)

بدأ صناع مسلسل «تفتيش» تصوير أولى المشاهد استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2021.تفتيش بطولة: هبة الاباصيري، اسر البدراوي، محسن صبري، حسن عبد الله، ابراهيم طلبة، مهرة مدحت، مي عرفة، والوجوه الجديدة: ايمن صلاح، مينا رأفت، مي سالم، ايمان رفاعي، احمد توفيق، محمد عادل، جهاد عصام، عمر الجمال، امير ابو زيد، المسلسل انتاج: شركة فيردي للمنتج محمد عبد الحميد وشركة ماي برودكشن للمنتج محمد مراد، مدير تصوير يوسف سماحة، تأليف ميرنا الفقي، واخراج تامر سامي عزيز.«تفتيش» هو أول عمل درامي يقدم على شاشات التلفزيون في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية ثلاثية الابعاد ( 3D ثري دي ماكس) تحت اشراف تامر مراد، حيث ان نصف احداث المسلسل ستكون جرافيك.