أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية عن انتهاء المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى "إدارة سلاسل الإمداد Supply Chain Management" والمقدم من الإدارة المركزية للتكنولوجيا الطبية لصيادلة المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة بالقاهرة والوجه البحرى وهيئة قناة السويس.وأشارت إلى أنه بلغ عدد المتدربين بها 45 صيدليًا لمدة 4 أيام، وتم اختتامها بإعلان الأوائل، وهنأت الهيئة أوائل المرحلة الثانية، كما أعلنت دعم حضورهم للمؤتمر السنوى الخاص بالجمعية العربية لتطوير الصيادلة والمقرر انعقاده فى شهر مارس الجارى.