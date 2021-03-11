خصم 25% على جميع مطبوعات الأعلى للشئون الإسلامية

يقيم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضًا للكتاب لجميع إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويقدم المجلس خصمًا 25% على جميع الإصدارات والمطبوعات.وذلك اعتبارًا من يوم السبت 13 مارس 2021م وحتى يوم الخميس 18 مارس 2021م، وسيتم خلال المعرض عرض أحدث إصدارات الوزارة.وتعقد وزارة الأوقاف المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان: "حوار الأديان والثقافات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك يومي السبت والأحد 13، 14 مارس الجاري، بمشاركة دولية واسعة، وعلى مستوى متميز من الوزراء والمفتين.