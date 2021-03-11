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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن توضح مزايا الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

الخميس 11/مارس/2021 - 04:11 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لا بد من تسجيل الطلب على البوابة الإلكترونية.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك العديد من المميزات لبطاقات الخدمات المتكاملة كالتالى:
- الدمج فى المدارس والجامعات والمعاهد.
- الجمع بين معاشين.
- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.
- الحصول على سكن حكومى مناسب.
- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.
- مجانية الدخول فى كل المناطق الأثرية.

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