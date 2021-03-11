التضامن توضح مزايا الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لا بد من تسجيل الطلب على البوابة الإلكترونية.وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك العديد من المميزات لبطاقات الخدمات المتكاملة كالتالى:- الدمج فى المدارس والجامعات والمعاهد.- الجمع بين معاشين.- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.- الحصول على سكن حكومى مناسب.- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.- مجانية الدخول فى كل المناطق الأثرية.