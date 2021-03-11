مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بمطروح (صور)

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في انقلاب سيارة نقل محملة بـ"سيراميك" على سيارة نصف نقل، بمنطقة أولاد مرعي بمدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.وقال محمد الطليمي، مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، لـ"الدستور، إن مستشفى مطروح العام استقبل 3 جثامين وإصابة واحدة، إثر انقلاب سيارة نقل على سيارة نصف نقل بمنطقة أولاد مرعى.وأوضح الطليمي أن المصاب هو "نوري عطية رمروم 44 سنة من ليبيا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات"، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على جثمان "قاسم مراجع محمد، 45 سنة" من الزويدة، بالإضافة إلى جثمانين مجهولي الهوية، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.