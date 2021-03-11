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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

الخميس 11/مارس/2021 - 04:12 م
تقلب الطقس
تقلب الطقس
نرمين ضيف الله
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قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأقمار الصناعية اطلعت على الحالة الجوية في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن درجات الحرار ستعاود الانخفاض خلال الفترة المقبلة على مختلف أنحاء الجمهورية، وأن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا شمال البلاد، باردا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفي ذات السياق، لفت محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح على فترات متتالية، يصحبه نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وكشف «شاهين»، عن وجود شبورة مائية خلال الفتره المقبلة، ولا تؤثر بشكل كبير علي حركة المرور، مناشدًا المواطنين بتوخي الحذر ومتابعة النشرة الجوية يوميا.

يوم الجمعة:
كما تتوقع هيئة الأرصاد احتمال سقوط أمطار خفيفة علي مناطق"الإسكندرية، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، ورفح" يصحبها وجود شبورة مائية خفيفة صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبري والوجه البحري، ويوجد أيضا نشاط للرياح علي مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 3:4 أمتار.

وعرضت هيئة الأرصاد تفاصيل طقس الأيام المقبل، كالتالي:
يوم السبت:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد شبورة مائية خفيفة صباحا، علي مناطق الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
يوم الأحد:
أوضحت هيئة الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية خفيفة صباحا علي مناطق الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال سيناء.
يوم الإثنين
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن الطقس سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، مصحوب بنشاط للرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
يوم الثلاثاء:
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبري والوجة البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء، كما يوجد نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
يوم الأربعاء:
قالت الهيئة إنه يوجد شبورة مائية خفيفة صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

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