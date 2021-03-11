إيطاليا ومالطا يبحثان التطورات السياسية فى ليبيا وملف الهجرة

بحثت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، اليوم الخميس، مع نظيرها المالطي بايرون كاميليري، عددًا من القضايا المهمة، أبرزها القضايا الثنائية الرئيسية المتعلقة بإدارة تدفقات الهجرة، وكذلك التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا التي أثمرت عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التقدم في المفاوضات الأوروبية الخاصة بالميثاق الجديد للجوء والهجرة المقترح من المفوضية الأوروبية، في ضوء لقاء سيعقد بهذا الصدد في أثينا الأسبوع المقبل بين وزراء داخلية إيطاليا ومالطا واليونان وقبرص وإسبانيا.