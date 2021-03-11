«ديلي ميل»: أصحاب فصيلة الدم (A) أكثر عرضة لمضاعفات كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.لذلك نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن أي فصيلة دم تعتبر الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا.ففي دراسة حديثة أظهرت أن الأشخاص الذين فصيلة دمهم هي A، هم أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، في حين أن الأشخاص الذين فصيلة دمهم O هم الأقل عرضة لهذه المضاعفات.وأوضحت أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم A يفتقدون إلى بروتينات معينة مرتبطة بكرات الدم الحمراء تعرف باسم مولدات الضد لذلك هم أكثر عرضة للإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد، وتتوفر هذه البروتينات بكميات كبيرة لدى الأشخاص أصحاب فصيلة الدم O.