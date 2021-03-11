تغريم 3 معلمين 150 ألف جنيه لفتحهم مركزا للدروس الخصوصية بمطروح

قضت محكمة جنح مطروح الابتدائية، برئاسة المستشار أحمد السباعي، بتغريم 3 معلمين مبلغ 150 ألف جنيه وذلك لقيامهم بفتح مركز للدروس الخصوصية بمدينة مرسى مطروح، وذلك في القضية رقم 203388 لسنه 2020 جنح مطروح.وقرر رئيس محكمه جنح مطروح تغريم كل من "م. م. ا "، "ع. ف. ع"، و"ا. ب. ا" 50 ألف جنيه لكل منهم، وذلك لكسر الحظر وإدارة مركز للدروس الخصوصية، ومخالفة قرار رئاسة مجلس الوزراء بغلق مراكز الدروس الخصوصية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.