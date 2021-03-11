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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الجزائر ترأس اجتماعا لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط

الخميس 11/مارس/2021 - 03:42 م
جريدة الدستور
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رأس محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم الجزائري، اليوم، الاجتماع الـ40 لمجلس وزراء المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط.

وحسب بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، فإن الاجتماع الذي عقد بالفيديو كونفرانس، فقد ناقش الوزراء المشاركون في الاجتماع بحث دراسة تتعلق حول "مستقبل الصناعة النفطية والغازية في إفريقيا"، كما تناول المشاركون في الاجتماع مسائل تنظيمية، بالإضافة إلى تقييم نشاطات المنظمة التي ترأسها الجزائر خلال العام الجاري.

وذكر أن المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط تهدف إلى تعزيز المبادرات المشتركة فيما يتعلق بالسياسات واستراتيجية الإدارة في جميع مجالات صناعة النفط (المنبع والمصب) من أجل تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من أنشطة استغلال للنفط، كما تهدف أيضًا إلى ترقية تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للبلدان الأعضاء من خلال تبادل المعلومات من أجل إدارة مواردها غير المتجددة بشكل أفضل والحصول على دخل عادل من صادراتها، وكذلك دراسة سبل تقديم المساعدة إلى البلدان الإفريقية المستوردة للنفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وتضم المنظمة التي تأسست في عام 1987، 15 دولة وهي مصر والجزائر وأنجولا وبنين والكاميرون وكوت ديفوار والغابون والنيجر ونيجيريا وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وليبيا وجنوب إفريقيا والكونغو إضافة إلى ثلاث دول مراقبة وهي السودان وغانا وموريتانيا.

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