السجن 10 سنوات لعامل مسجد انتحل اسم آخر هربا من قضيتين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بمسجد بالسجن لمدة 10سنوات، بعد اتهامه بالتزوير بطاقة الرقم قومي وانتحال اسم شخص للهروب من الحكم في قضيتين.صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامه شرف الدين، وأمانة سر عادل عزت، ومصطفى أبو يسر.ترجع احداث القضية رقم 39371 لسنة 2019 جنايات العامرية، أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة، يفيد بقيام عامل بالتزوير في محرر رسمي بطاقة رقم قومي بدائرة القسم.و توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة قيام المتهم "م. أ. ت"، 46 سنة، عامل بمسجد، عقب الإفراج عنه في القضيتين رقمي 21693 لسنة 1998، و1209 لسنة 2018، بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاص به على خلاف الحقيقية باسم "م. ت. م"، وذلك للهروب من تلك القضايا وعند استجوابه في القضية الأخيرة انتحل صفة الاسم المزور، فتم إلقاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.