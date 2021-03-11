بنك «CIB» أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري وإدارة النقد بمصر في 2021

حصد البنك التجاري الدولي «مصر CIB» أكبر بنك قطاع خاص في مصر، جائزتي أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري وإدارة النقد في مصر لعام 2021 ضمن الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية المتخصصة، وتضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي، والمديرين التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.ومنحت مؤسسة جلوبال فاينانس العالمية CIB هذه الجوائز تقديرًا للجهود المبذولة لتقديم باقة من الحلول المصرفية المميّزة لعملائه من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى المؤسسات، وكأفضل مزود لخدمات إدارة النقد بناءً على أدائه المتميز واستراتيجيته الناجحة في إدارة النقد وتقديمه لمجموعة من المنتجات المبتكرة خلال الست السنوات الماضية.وتم اختيار الفائزين بجوائز هذا العام استنادًا إلى مجموعة من المعايير، بما في ذلك الاستجابة السريعة لتداعيات أزمة كورونا منذ بداية ظهورها في 2020، وتوفير أحدث التقنيات التي ساهمت في تسهيل وتعزيز التجربة البنكية للعملاء خلال الأزمة.ورغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، نجح CIB في مواصلة تقديم خدمات التمويل التجاري (الاعتمادات المستندية -مستندات التحصيل – خطابات ضمان) وغيرها من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى توفير أفضل الحلول في مجال إدارة النقد لمختلف شرائح العملاء لمساعدتهم في تجاوز الأزمة التي خلفتها هذه الجائحة.ومن ناحية أخرى، قدم البنك باقة متكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية لمساعدة الشركات والمؤسسات في إتمام جميع معاملاتهم البنكية بأمان في ظل تفشي كورونا، اذ تمتد الى اكثر من 135 دولة في انحاء العالم، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لتحقيق سلامة عملائه والعاملين لديه وذلك في إطار توجيهات البنك المركزي المصري لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم الأكثر تضررًا خلال الأزمة. وأثمرت تلك الجهود عن ارتفاع حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات بنسبة 93% على أساس سنوي، بزيادة في عدد المشتركين وصلت إلى 45% حتى شهر ديسمبر2020 وذلك بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية منذ بداية الأزمة.وفي السياق، صرح حسين أباظة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي، بأن هذا الإنجاز المتميز هو بفضل التزامنا المتواصل بتحسين خدماتنا الرقمية وبما يتماشى مع ثقافتنا المرتكزة على الابتكار تأكيدًا على ريادتنا في مجال توفير الحلول المصرفية المبتكرة وتقديم خدمات عالية الجودة ودعم التوجه للاقتصاد الرقمي بناء علي توجيهات الدولة والبنك المركزي والتزاما منا بتوفير الخدمات المصرفية لكافه فئات المجتمع.وأضاف محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي أن البنك يفخر بحصوله على هذه الجوائز المرموقة التي ساهمت في ترسيخ مكانته كأفضل مزود لخدمات التمويل التجاري وإدارة النقد، والتي تعد أكبر دليل على قوة المنتجات والخدمات المقدمة في مجال المعاملات التجارية، حيث يحرص دائمًا على توفير أفضل الحلول المبتكرة لعملائه. بالإضافة إلى ذلك، تشمل خدمات إدارة النقد مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والحلول المصرفية الرقمية المصممة خصيصًا لتمكين عملاءنا في قطاع الشركات من إدارة احتياجاتهم المالية بفاعلية وأمان من أي مكان في العالم والتي ساهمت في تحسين إدارة أعمال ورأس مال وسيولة العديد من الشركات.يذكر أن مجلة "جلوبال فاينانس" تعتمد في اختيارها للجهات الفائزة على عملية تقييم متعددة المستويات تتضمن معلومات وبيانات من أبرز المحللين والمتخصصين في القطاع المالي والاستثماري، ونخبة من أبرز التنفيذيين وخبراء التكنولوجيا لاختيار أفضل المؤسسات المزودة لخدمات التمويل التجاري وإدارة النقد.