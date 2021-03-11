رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك «CIB» أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري وإدارة النقد بمصر في 2021

الخميس 11/مارس/2021 - 03:38 م
CIB
CIB
حسن كامل
طباعة
حصد البنك التجاري الدولي «مصر CIB» أكبر بنك قطاع خاص في مصر، جائزتي أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري وإدارة النقد في مصر لعام 2021 ضمن الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية المتخصصة، وتضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي، والمديرين التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.

ومنحت مؤسسة جلوبال فاينانس العالمية CIB هذه الجوائز تقديرًا للجهود المبذولة لتقديم باقة من الحلول المصرفية المميّزة لعملائه من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى المؤسسات، وكأفضل مزود لخدمات إدارة النقد بناءً على أدائه المتميز واستراتيجيته الناجحة في إدارة النقد وتقديمه لمجموعة من المنتجات المبتكرة خلال الست السنوات الماضية.

وتم اختيار الفائزين بجوائز هذا العام استنادًا إلى مجموعة من المعايير، بما في ذلك الاستجابة السريعة لتداعيات أزمة كورونا منذ بداية ظهورها في 2020، وتوفير أحدث التقنيات التي ساهمت في تسهيل وتعزيز التجربة البنكية للعملاء خلال الأزمة.

ورغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، نجح CIB في مواصلة تقديم خدمات التمويل التجاري (الاعتمادات المستندية -مستندات التحصيل – خطابات ضمان) وغيرها من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى توفير أفضل الحلول في مجال إدارة النقد لمختلف شرائح العملاء لمساعدتهم في تجاوز الأزمة التي خلفتها هذه الجائحة.

ومن ناحية أخرى، قدم البنك باقة متكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية لمساعدة الشركات والمؤسسات في إتمام جميع معاملاتهم البنكية بأمان في ظل تفشي كورونا، اذ تمتد الى اكثر من 135 دولة في انحاء العالم، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لتحقيق سلامة عملائه والعاملين لديه وذلك في إطار توجيهات البنك المركزي المصري لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم الأكثر تضررًا خلال الأزمة. وأثمرت تلك الجهود عن ارتفاع حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات بنسبة 93% على أساس سنوي، بزيادة في عدد المشتركين وصلت إلى 45% حتى شهر ديسمبر2020 وذلك بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية منذ بداية الأزمة.

وفي السياق، صرح حسين أباظة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي، بأن هذا الإنجاز المتميز هو بفضل التزامنا المتواصل بتحسين خدماتنا الرقمية وبما يتماشى مع ثقافتنا المرتكزة على الابتكار تأكيدًا على ريادتنا في مجال توفير الحلول المصرفية المبتكرة وتقديم خدمات عالية الجودة ودعم التوجه للاقتصاد الرقمي بناء علي توجيهات الدولة والبنك المركزي والتزاما منا بتوفير الخدمات المصرفية لكافه فئات المجتمع.

وأضاف محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي أن البنك يفخر بحصوله على هذه الجوائز المرموقة التي ساهمت في ترسيخ مكانته كأفضل مزود لخدمات التمويل التجاري وإدارة النقد، والتي تعد أكبر دليل على قوة المنتجات والخدمات المقدمة في مجال المعاملات التجارية، حيث يحرص دائمًا على توفير أفضل الحلول المبتكرة لعملائه. بالإضافة إلى ذلك، تشمل خدمات إدارة النقد مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والحلول المصرفية الرقمية المصممة خصيصًا لتمكين عملاءنا في قطاع الشركات من إدارة احتياجاتهم المالية بفاعلية وأمان من أي مكان في العالم والتي ساهمت في تحسين إدارة أعمال ورأس مال وسيولة العديد من الشركات.

يذكر أن مجلة "جلوبال فاينانس" تعتمد في اختيارها للجهات الفائزة على عملية تقييم متعددة المستويات تتضمن معلومات وبيانات من أبرز المحللين والمتخصصين في القطاع المالي والاستثماري، ونخبة من أبرز التنفيذيين وخبراء التكنولوجيا لاختيار أفضل المؤسسات المزودة لخدمات التمويل التجاري وإدارة النقد.

موضوعات متعلقة

قرينة الرئيس: مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى دعم وتمكين المرأة

وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

الأكثر قراءة

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج «سجل نفسك»

مقرر شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2021

رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
المزيد

الثقافة

«يهود مصر القديمة» كتاب جديد لشريف شعبان عن دار الرواق

النبي النائم.. خرافة صندوق الأسرار ونحت تمثال أبي الهول

المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العربي للمكتبات

قريبًا.. «منافي الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادي الجديد