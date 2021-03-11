ألمانيا تعتزم إنشاء منطقة عازلة مع التشيك عبر تطعيم سكان الحدود

أعلنت السلطات الألمانية اعتزامها إنشاء ما وصفته بالمنطقة العازلة مع دولة التشيك المجاورة، عبر تطعيم جميع المواطنين بالمنطقة الحدودية بولاية "ساكسونيا" ضد فيروس كورونا المستجد.وأعلن رئيس وزراء ولاية (ساكسونيا) الألمانية مايكل كريتشمر، في تصريحات لراديو (براغ الدولي)، اليوم الخميس، خطته، قائلً:ا "إن الإجراءات والقيود الحالية على المنطقة الحدودية أثبتت عدم كفايتها".وتهدف الخطة إلى تطعيم جميع سكان منطقة (فوجتلاند) الألمانية التي تحد منطقة (كارلوفي فاري) في التشيك، والتي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك في أسرع وقت ممكن.يُشار إلى أن ألمانيا ترجع انتشار العدوى في منطقتها الحدودية إلى عمال الحدود التشيكيين الذين يتنقلون هناك يوميا.