رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإندبندنت»: عزلة كورونا تمثل طريقا للتطرف لا يمكن تجاهله

الخميس 11/مارس/2021 - 03:37 م
تطرف الاطفال
تطرف الاطفال
ا ش ا
طباعة
رأت صحيفة الاندبندنت البريطانية، أن عاما من القيود المفروضة في مواجهة جائجة كورنا قد يؤدي إلى زيادة عدد الأطفال المعرضين لخطر تبني أيديولوجيات متطرفة قد تدفع نسبة منهم نحو ارتكاب جرائم إرهابية مثل إطلاق النار في المدارس.

وذكرت الصحيفة، في مقال رأي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن الأيديولوجيات المختلطة وغير المستقرة وغير الواضحة شكلت 51% من جميع الإحالات إلى برنامج بريفنت لمكافحة الإرهاب في بريطانيا خلال عامي 2019 و2020 الماضيين، مما يمثل ارتفاعا كبيرا للسنة الثالثة على التوالي.

واستدركت قائلة إنه على الرغم من هذه الحقيقة، لا يزال إدراك بريطانيا للأيديولوجيات المتطرفة الأقل تقليدية ومجموعاتها، "في مهده".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مصطلح "مختلطة" يشير إلى الأفراد الذين يظهرون مجموعة من العناصر من مختلف الأيديولوجيات، بينما تصف كلمة "غير مستقرة" أولئك الذين يتنقلون بين المعتقدات المختلفة، فيما تشير كلمة "غير واضحة" إلى الفرد الذي لا يمثل أي مجموعة ثابتة أو متماسكة من الأفكار أو الفلسفات.

وتابعت قائلة، إن القاسم المشترك بينهم جميعا هو الانبهار بأنواع مختلفة من المحتوى المتطرف أو العنيف.

وأشارت إلى أن عاما من العزلة الاجتماعية الناجمة عن (كوفيد-19) لم تقدم سوى القليل من أجل الرفاهية العاطفية والنفسية للأطفال والشباب، وخاصة أولئك الذين يعانون من نقاط ضعف قائمة بالفعل.

وأضافت أن بمرور الوقت قد تثبت هذه الفترة أنها كانت عاملا مهما في التمكين من التطرف، ما أدى إلى زيادة الأفراد ذوي الدوافع الأيديولوجية، وقد تستمر نسبة منهم في ارتكاب جرائم إرهابية.

موضوعات متعلقة

حمدوك: زيارة السيسي للسودان أسست لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

الصور

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

image description

طارق الجمال يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب بأسيوط

الأكثر قراءة

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

معهد إيفو يرصد تراجعا في إنفاق الشركات الألمانية على البحث العلمي

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

ترجمة كتاب «الإنسان الخارق» لـ يوفال نوح هراري في مشروع كلمة

«الفن القبطي في مصر والموروث المعاصر» محاضرة بالأعلى للثقافة

«نوار» يدشن قاعة هالة للفن التشكيلي بالقاهرة.. الاثنين

ممدوح النابي:«استرداد طه حسين» دفاعا عن الشيخ من الشك للريادة