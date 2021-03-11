«الإنجيلية» تطلق مبادرة «بايدينا نحميها» للتوعية ضد كورونا بأسيوط

أطلقت لجنة الحوار والعلاقات المسكونية في مجمع مشيخة أسيوط، التابع للكنيسة الإنجيلية بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، مبادرة "بإيدينا نحميها" للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد ورفع الوعي المجتمعي في مواجهة هذا الفيروس.جاء ذلك بمقر الكنيسة الانجيلية بقرية الحمام بمركز أبنوب، وبحضور بعض رموز وقيادات الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة، وبعض قيادات المجتمع المدني وبمشاركة 100 طفل من المسلمين والأقباط، وذلك في إطار اهتمام وجهود الطائفة الانجيلية بمصر للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا وبتوجيه من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، وصموئيل باقي صدقة، عضو المجلس الإنجيلي العام بالقيام.وقال عضو المجلس الإنجيلي العام، أن المبادرة شملت توزيع ألوان، وكراسات رسم على الأطفال وتدريبهم على عمل رسومات توعوية ضد فيروس كورونا، فضلا عن توزيع شنط بها مواد تعقيمية مثل الكلور والكمامات، والصابون برعاية راعي الكنيسة القس أمير نافع، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالقاهرة، وتم توزيع 200 شنطة،وتطهير ورش كل الأماكن الحكومية بالقرية بمصاحبة سيارة وعليها "بانر" المبادرة ونشاط خاص بالطفل.