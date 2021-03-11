دبلوماسيون من 3 دول يبحثون الحوار الفلسطينى-الإسرائيلى

بحث مبعوث وزارة الخارجية الروسية للتسوية في الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، شروط استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية مع دبلوماسيين من إسبانيا وإيطاليا.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "جرى تبادل مفصل للآراء بشأن الوضع الإقليمى مع التأكيد على أهمية تكثيف التعاون متعدد الأطراف من أجل خلق الشروط المسبقة اللازمة لاستئناف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس.وأكد البيان أن الجانبين "اعترفا برد فعل مضاد لأى خطوات أحادية الجانب على مسار التسوية الإسرائيلية - الفلسطينية".وناقش الدبلوماسيون مبادرة روسيا لعقد مؤتمر دولي حول عملية السلام في الشرق الأوسط، على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في يناير.كما أكدوا "بالإجماع على الدور الفريد للجنة الرباعية للشرق الأوسط للمفاوضين الدوليين، والتي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي الآلية الوحيدة لمساعدة عملية السلام التي أقرتها قرارات مجلس الأمن الدولي".