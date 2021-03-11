السعودية وموريتانيا تبحثان تعزيز العلاقات المشتركة

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير خارجية موريتانيا، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، بما يخدم المصالح المشتركة.وناقش الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.