السعودية تغلق 11 مسجدًا جديدًا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إغلاق 11 مسجدًا جديدًا بعد الكشف عن 11 حالة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «أغلقت وزارة الشئون الإسلامية، اليوم، 11 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين».وأشارت وزارة الشئون الإسلامية إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 32 يومًا، بلغ 263 مسجدًا، تم فتح 244 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على سلامة مرتادي بيوت الله.