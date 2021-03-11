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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تطالب بمراجعة الأعمال الفنية قبل عرضها في رمضان

الخميس 11/مارس/2021 - 03:30 م
هند رشاد
هند رشاد
عائشة حسن
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طالبت هند رشاد، عضو مجلس النواب، المجلس الأعلى للإعلام بمراجعة الأعمال الدرامية والإعلانية والبرامج المتنوعة قبل عرضها على شاشة التلفزيون خلال شهر رمضان:" إن الشهر الكريم فيه تجتمع الأسرة المصرية حول مشاهدة تلك الأعمال ويجب أن تكون الأعمال متضمنة لقضايا واقعية تبتعد عن الإسفاف والألفاظ الخارجة وألاّ تكون مخالفة للمعايير الاجتماعية".

وقالت هند إن الأعمال الدرامية والفنية هى أحد أدوات القوة الناعمة التى تستخدم نحو بناء المجتمعات وتنميتها، ويجب أن تتضمن قصص لبطولات تنمي حب الانتماء والتضحية للوطن، والتى ظهر من خلال العمل الدرامي الرائع فى العام الماضي "الاختيار"، وننتظره الشهر المقبل الاختيار 2، مضيفة أن تلك الأعمال تبعث فى نفوس الشباب والأجيال الناشئة حب الوطن، ويدركوا ما قدموه الشهداء من قواتنا المسلحة والشرطة من تضحيات للحفاظ على الوطن.

وشددت عضو مجلس النواب على أنه يجب التصدى بكل قوة وحسم للأعمال التى تتضمن إسفافًا ولا تعالج قضايا اجتماعية تمس الواقع، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك أعمال تبث حب الفرد نحو بيئته والحفاظ عليها من العوادم والقمامة وإزالتهما، والعمل على بث روح المشاركة المجتمعية لتنمية وتطوير الأحياء والشوارع المختلفة.

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