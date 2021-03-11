نص إقرار ولى الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسى الثانى

بدأت المدارس الحكومية والخاصة في تدشين صور الإقرار الخاص بولي الأمر لتحمله مسئولية عدم الحضور في المدرسة خلال الفصل الدراسي الثاني.وحصلت "الدستور" على صورة القرار وكانت صياغته كالتالي: "أقر أنا والد التلميذ المذكور بأنه لن يحضر إلى المدرسة بناءً على رغبتي الشخصية وأتابع الدراسة عن بعد وذلك من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر التلميذ أيام الاختبارات حسب الجدول المعلن بالمدرسة".ومن المقرر أن تبدأ الدراسة فى المدارس الأسبوع المقبل اختياريا، ويستطيع الطالب اختيار الحضور فى المدرسة أو التعلم أونلاين، كما من المقرر أن تعلن الوزارة اليوم مقررات الفصل الدراسى الثاني.