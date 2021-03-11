تدريب عدد من عاملي الهيئة السودانية للمواصفات بـ«القومي للمعايرة»

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، حول تنظيم المعهد دورات تدريبية متخصصة لعدد من العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس (SSMO).وأشار التقرير إلى أن التدريب تم في مجالات مختلفة منها، مجال الحرارة (معایرة الترمومترات الزجاجیة، معایرة الأفران المعملیة والعیاریة، معایرة الإزدواجات الحراریة، معایرة الترمومترات الرقمیة)، وفي مجالي الكتلة والضغط (مترولوجیا الكتلة وحسابات اللایقین، مترولوجیا الكتلة)، كما تم التدريب في مجال الحجوم (معایرة الزجاجیات، معایرة الحجوم الدقیقة، ومجال الأطوال (معایرة المساطر العیاریة، والقدود الخطیة، والعدسات المدرجة، وقطع المیكروسكوبات، واستخدام ومعایرة أدوات قیاس الأبعاد الھندسیة الیدویة البسیطة).وأوضح التقرير أن المتدربين أشادوا بما اكتسبوا من معارف، ومهارات مرتبطة بمجالات القياس والمعايرة، معربين عن رغبتهم في حضور برامج تدريبية أخرى؛ للاستفادة من خبرات المعهد في مجال المعايرة.الجدير بالذكر أن المعهد القومي للمعايرة يقوم بتقديم عدد من الدورات التدريبية في مجال القياس والمعايرة للقطاع الحكومي والخاص بمصر أو للدول العربية والإفريقية؛ بهدف ربط الخبرات العملية بالمفاهيم والمعارف النظرية المرتبطة بمجالات القياس والمعايرة.