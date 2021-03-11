مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا أثناء أعمال «محارة» بالشرقية

لقي عاملان مصرعهما وأصيب زميلهما بإصابات خطيرة، إثر سقوطهم من مكان مرتفع أثناء قيامهم بأعمال محارة بشركة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.و تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، بوصول 3 عمال محارة هم سيد مبروك محمد علي، 28 عاما، وشعبان كامل السيد، 52 عاما، ومحمد أحمد السيد، مصابين بكسور ونزيف داخلي، وأن الأول والثاني لفظا انفاسهما الأخيرة، متأثران بإصابتهما وجاري علاج العامل الثالث.وتبين أن العمال الثلاثة كانوا يقومون بأعمال محارة في شركة للمفروشات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر، وأثناء ذلك اختل توازنهم من فوق الشدة الخشبية فسقطوا على الأرض، وانه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، ويجري العرض على النيابة العامة.