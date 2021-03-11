تحقيقات حريق العبور: 12 جثة مجهولة في مستشفى السلام بالقاهرة

كشف تقرير مبدئي من النيابة العامة بالعبور، عن الجثث والمصابين المحولين إلى مستشفى السلام عن وجود 12 جثة مجهولة الهوية بين ضحايا حريق مصنع بمدينة العبور، وباشرت النيابة التحقيق في الحريق، وأمرت بضبط وإحضار صاحب المصنع.وكشفت المعاينة المبدئية للمعمل الجنائي عن أن سبب حريق مصنع العبور هو تصاعد غازات من مواد كيماوية في مخزن المصنع، تسببت في حدوث انفجار، وهو ما أسفر عنه ارتفاع عدد الضحايا والمصابين، كما كشفت تحريات أجهزة الأمن عن أن عدد المتوفين من الرجال 14 عاملًا و6 جثث للسيدات، وجميعهم مجهولون.وانتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي بالعبور إلى مكان الحريق لفحص المكان وحصر التلفيات والخسائر، ومعرفة عما إذا كانت هناك شبهة جنائية في اندلاع النيران، وطلبت النيابة ملف المصنع ومعرفة عما إذا كان مرخصًا من عدمه.كما قررت انتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وحصر التلفيات وانتداب الطب الشرعي، لاتخاذ إجراءاته فى تحديد هوية الجثث، كما قررت انتداب لجنة لمعاينة المباني الملاصقة للمصنع وبيان مدى تضررها من الحريق.وتابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حريق مصنع الملابس فى العبور على مدار الساعة، فور تلقيه بلاغًا بنشوب الحريق بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، وقال إن الحريق نشب فى حوالى الساعة الحادية عشرة، صباح اليوم، والمصنع مكون من 4 طوابق، وتم توجيه عدد 11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك وعدد 2 من محافظة القاهرة و2 من محافظة الشرقية بإجمالى 15 سيارة إطفاء.وأسفر الحادث حتى الآن عن وفاة 20 شخصًا، تم نقل 16 منهم إلى مستشفى السلام بالقاهرة، و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، كما أصيب 24 شخصًا تم نقل 5 منهم لمستشفي بلبيس بالشرقية، و19 لمستشفى السلام بالقاهرة، وقامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق وجارية أعمال التبريد.وتقدم المحافظ بالعزاء لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، موجهًا الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصابين داخل المستشفيات.