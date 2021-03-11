بعد قليل.. وزيرة التضامن تشهد تسليم جهاز عرائس لدور الأيتام

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، فعالية تسليم جهاز عرائس لدور الأيتام.وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إن الوزارة ترعى ما يقرب من 428 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، بالإضافة إلى 520 مؤسسة رعاية أيتام وكريمي النسب لديها 10 ملايين طفل يتيم.وأشارت إلى أن التنسيق الفترة السابقة كان يتركز على الحماية الاجتماعية، موضحة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطوير دور رعاية الأيتام.وقالت إن الطفل اليتيم يحصل على معاش كرامة بقيمة 350 جنيهًا شهريا، كما أن هناك فئة من فئات الأطفال مهددة بالتسرب من المدارس، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإدخالها التعليم المجتمعي، وأضافت أن الوزارة تسلمت 980 ألف طلب من الأسر الكافلة للأيتام.