التحريات تكشف التفاصيل الكاملة لمشاجرة مدرسة البنات بالمعادي
الخميس 11/مارس/2021 - 03:23 م
هدير مصطفيطباعة
كشفت تحريات أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة،عن التفاصيل الكاملة لمشاجرة عنيفة امام مدرسة ثانوية للبنات بمنطقة المعادي، وأوضحت أن سبب المشاجرة وجود خلافات بين طالبتين بنفس المدرسة تسببت فى هذه المشاجرة.
و تلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة عنيفة أمام مدرسة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وتبين نشوب مشاجرة بين كلا من طرف أول ربة منزل، 46 سنة، ونجلتها، 21 سنة طالبة، ومصابة بكدمة بالعين اليسرى، وطرف ثان ربة منزل 41 سنة، ونجل عمة الثالثة، 27 سنة، مدرب جيم، وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم تطورت لتراشق الألفاظ وتشابك بالأيدي بسبب وجود سابق خلافات بين نجلة الأولي 16 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي بذات المدرسة ومقيمة بذات عنوان والدتها، ونجلة الثالثة، 15 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي بذات المدرسة ومقيمة بذات عنوان والدتها.
وقامتا على إثر ذلك بالشكاية لأهليتهما، وهو ما تطور للتشاجر بينهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4079 جنح المعادي،
و تلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة عنيفة أمام مدرسة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وتبين نشوب مشاجرة بين كلا من طرف أول ربة منزل، 46 سنة، ونجلتها، 21 سنة طالبة، ومصابة بكدمة بالعين اليسرى، وطرف ثان ربة منزل 41 سنة، ونجل عمة الثالثة، 27 سنة، مدرب جيم، وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم تطورت لتراشق الألفاظ وتشابك بالأيدي بسبب وجود سابق خلافات بين نجلة الأولي 16 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي بذات المدرسة ومقيمة بذات عنوان والدتها، ونجلة الثالثة، 15 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي بذات المدرسة ومقيمة بذات عنوان والدتها.
وقامتا على إثر ذلك بالشكاية لأهليتهما، وهو ما تطور للتشاجر بينهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4079 جنح المعادي،