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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحريات تكشف التفاصيل الكاملة لمشاجرة مدرسة البنات بالمعادي

الخميس 11/مارس/2021 - 03:23 م
مدرسة البنات بالمعادي
مدرسة البنات بالمعادي
هدير مصطفي
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كشفت تحريات أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة،عن التفاصيل الكاملة لمشاجرة عنيفة امام مدرسة ثانوية للبنات بمنطقة المعادي، وأوضحت أن سبب المشاجرة وجود خلافات بين طالبتين بنفس المدرسة تسببت فى هذه المشاجرة.

و تلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة عنيفة أمام مدرسة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وتبين نشوب مشاجرة بين كلا من طرف أول ربة منزل، 46 سنة، ونجلتها، 21 سنة طالبة، ومصابة بكدمة بالعين اليسرى، وطرف ثان ربة منزل 41 سنة، ونجل عمة الثالثة، 27 سنة، مدرب جيم، وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم تطورت لتراشق الألفاظ وتشابك بالأيدي بسبب وجود سابق خلافات بين نجلة الأولي 16 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي بذات المدرسة ومقيمة بذات عنوان والدتها، ونجلة الثالثة، 15 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي بذات المدرسة ومقيمة بذات عنوان والدتها.

وقامتا على إثر ذلك بالشكاية لأهليتهما، وهو ما تطور للتشاجر بينهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4079 جنح المعادي،

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