بعد زلزال بالمحافظة اليوم.. مسئول يكشف حقيقة تأثر «آثار» أسوان

كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام أثار آسوان والنوبة بمحافظة أسوان، عن استقرار الوضع بمعبدي أبوسمبل، وأنه لم يكن هناك أي تأثير وقع عليهما إثر الهزة الأرضية "الزلزال" الذي حدث اليوم، حتى أن الموجودين بالمعبدين لم يشعروا بها.وأوضح مدير عام آثار أسوان والنوبة بأسوان في تصريح لـ''الدستور''، أن كبار مفتشي معبدي أبوسمبل أجروا جولة داخل المعبدين، وتم التأكد من عدم وقوع أي تأثير عليهما إثر الهزة الأرضية، وأن جميع الأمور تسير بشكل طبيعي، وجميع الأوضاع مستقرة.واستكمل ''سعيد'' أن معبدي أبوسمبل بمحافظة أسوان استقبلا الزوار اليوم بشكل عادي، ولم يكن هناك أي مشكلات أو عوائق، والأمور تسير على ما يرام.جدير بالذكر أنه سجلت، اليوم الخميس، محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية على بعد 48 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل بأسوان.