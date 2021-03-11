الليلة.. مدحت صالح وهشام عباس وحنان في سهرة غنائية على MBC مصر

يستضيف برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز، على قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشرة مساء، الليلة، كلا من مدحت صالح وهشام عباس وحنان، في حوارات متنوعة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبة من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 11 مارس 2021.