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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. مدحت صالح وهشام عباس وحنان في سهرة غنائية على MBC مصر

الخميس 11/مارس/2021 - 04:48 م
مدحت صالح وهشام عباس
مدحت صالح وهشام عباس وحنان
منار إبراهيم
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يستضيف برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز، على قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشرة مساء، الليلة، كلا من مدحت صالح وهشام عباس وحنان، في حوارات متنوعة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبة من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 11 مارس 2021.

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