القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق

تمكنت عناصر من القوات البحرية فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق شمال مدينة أبوقير وعلى مسافة 45 كم، حيث وردت إشارة استغاثة الساعة 03:45 فجر اليوم الخميس 1132021 تفيد بتعرض سفينة نقل بضائع للغرق تحمل الجنسية التوجولية كانت متجهة من ميناء الإسكندرية إلى ميناء بيروت وعلى متنها طاقم مكون من (11) فردًا من جنسيات مختلفة.وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع 5 وحدات بحرية من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ، وتم انتشال 10 أفراد منهم 9 أحياء (7 أفراد سوريين، فردين مصريين)، وفرد متوفى فلسطينى، وجارٍ البحث عن فرد سورى مفقود.وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.