رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكرملين»: تأثير كورونا في روسيا لم يكن كبيرًا

الخميس 11/مارس/2021 - 03:32 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
أ ش أ
طباعة
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن التأثير السلبي لوباء "كورونا" في روسيا لم يكن كبيرًا، مقارنة بالدول الأخرى، لكن هذا ليس سببًا لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "أن الاقتصاد العالمي تراجع بالفعل إلى حد كبير خلال العام الماضي، كما أن هناك انخفاضًا بنسبة 3.5% في الاقتصاد العالمي، وعلى الأغلب سيتوجب لاحقًا تحليل النتائج المحتملة لهذا التراجع بعمق".

وأشار إلى أن تراجع الاقتصاد الروسي لم يكن كبيرًا، ولكن لا يجوز أن يصبح ذلك سببًا لتهدئة النفس والسكينة، ففي الوقت الراهن يعمل الجميع لوضع الأدوات لتسريع الخروج من هذه الأزمة.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

حقيقة مد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات

وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

الصور

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

طارق الجمال يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يشكل لجنة للتحقيق في انفجار سيارة أسطوانات بوتاجاز

الأكثر قراءة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

معهد إيفو يرصد تراجعا في إنفاق الشركات الألمانية على البحث العلمي

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

«الفن القبطي في مصر والموروث المعاصر» محاضرة بالأعلى للثقافة

ترجمة كتاب «الإنسان الخارق» لـ يوفال نوح هراري في مشروع كلمة

«نوار» يدشن قاعة هالة للفن التشكيلي بالقاهرة.. الاثنين

ممدوح النابي:«استرداد طه حسين» دفاعا عن الشيخ من الشك للريادة