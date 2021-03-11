«الكرملين»: تأثير كورونا في روسيا لم يكن كبيرًا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن التأثير السلبي لوباء "كورونا" في روسيا لم يكن كبيرًا، مقارنة بالدول الأخرى، لكن هذا ليس سببًا لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "أن الاقتصاد العالمي تراجع بالفعل إلى حد كبير خلال العام الماضي، كما أن هناك انخفاضًا بنسبة 3.5% في الاقتصاد العالمي، وعلى الأغلب سيتوجب لاحقًا تحليل النتائج المحتملة لهذا التراجع بعمق".وأشار إلى أن تراجع الاقتصاد الروسي لم يكن كبيرًا، ولكن لا يجوز أن يصبح ذلك سببًا لتهدئة النفس والسكينة، ففي الوقت الراهن يعمل الجميع لوضع الأدوات لتسريع الخروج من هذه الأزمة.